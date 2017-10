Feira de Santana: Jahway é atração principal do Música e Dança na Praça

O projeto Música e Dança na Praça, da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação Telecomunicação e Cultura Egberto Costa (FUNTITEC) continua e dessa vez o palco do show foi a Praça do CEU Aviário. O evento aconteceu na tarde do último domingo (22/10/2017).

Como forma de celebrar a estação das flores, o projeto tem levado arte e cultura para o público feirense. Abrindo o evento deste domingo estava o EMAP – Estrelas da Massa Popular, grupo de dança composto por alunos e professores do Colégio Estadual Juiz Jorge Faria Goes, que apresentou performances de sucesso, eles apresentaram coreografias de músicas nacionais e internacionais, encantando principalmente as crianças que ficaram de olhos atentos ao número apresentado.

A banda de Salvador Jahway foi a atração principal do evento e levantou o público local ao som de muito reggae. A comunidade do Aviário cantou e dançou clássicos de Edson Gomes, Bob Marley e outros cantores, além de músicas autorais.

O projeto Música e Dança que já está em sua terceira semana continua e em breve será divulgado os próximos locais.