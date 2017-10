Feira de Santana: grupo Conto em Cena apresenta espetáculo ‘A cartomante’

O grupo Conto em Cena apresenta nesta sexta-feira (20/10/2017) e no sábado (21/10), às 20 horas, a peça teatral ‘A cartomante’ no Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), em Feira de Santana.

Baseado no conto homônimo de Machado de Assis, o espetáculo é considerado um marco do teatro no interior da Bahia. Desde a sua estreia, em 2011, já conta com 130 apresentações e uma estimativa de público de 30.000 pessoas em temporadas na cidade de origem, Feira de Santana, em Itaberaba, Nova Soure, Governador Mangabeira – no Festival de Teatro -, além de Irecê, dentro da programação do Festival da Caatinga. Também esteve em Salvador, em curta temporada no Projeto Verão Cênico, com 4 apresentações.

No projeto Menu de Contos, patrocinado pelo Governo do Estado da Bahia através do Edital Territórios Culturais 2013, A Cartomante esteve em Santa Bárbara e em Amélia Rodrigues e agora, o espetáculo está de volta no Projeto O Conto em Cena, onde o grupo retoma todo seu repertório, a cada mês, apresentando um trabalho diferente.

Sinopse do espetáculo

Um triângulo amoroso se instala no conto de Machado de Assis, entre Rita, Camilo e Vilela. Rita procura uma cartomante a fim de saber como terminaria sua história. Certa de que a cartomante lhe ajudará a acreditar nesse amor extraconjugal, tenta convencer o incrédulo Camilo (amante) de que o futuro do seu relacionamento não seria descoberto. Até que Camilo começa a receber cartas anônimas, que o faz desconfiar de que Vilela (marido) já saberia do seu caso. Temeroso, Camilo resolve consultar, também, a cartomante e este fato conduz o conto a um final surpreendente.

O grupo Conto em Cena

O Conto em Cena surgiu em 2009 e é formado, em sua maioria, por atores profissionais que dividem seu tempo como professores de Português, Literatura, História e Artes que viram a possibilidade de aliar as linguagens teatrais e literárias, fazendo deste, um encontro prazeroso que possibilite tanto ao público espontâneo quanto aos alunos do ensino médio ou graduandos de diversas áreas, apreciarem um conto – gênero narrativo, encenado como gênero dramático, sem perder suas principais características.

O Grupo participou de outros grandes eventos como o Reaberto do Teatro Amélio Amorim e Mês do Teatro e do Circo em Feira e Salvador, além do Aldeia Olhos d’água promovido pelo SESC- Bahia.

Em oito anos de existência, o Grupo Conto em Cena mantém em seu repertório, além do espetáculo A Cartomante, Amor baseado no conto homônimo de Clarice Lispector, Noiva da Morte e O Justo, baseados nos contos de Nelson Rodrigues e o mais recente trabalho: Matraga – Indicado ao Prêmio Braskem de Teatro na categoria interior – 2017

Agenda

Onde: Teatro do Cuca

Quando: 20 e 21 de outubro, às 20 horas

Classificação: 13 anos