Feira de Santana: FUNTITEC solicita relatório estrutural do Casarão dos Olhos D’água

Após firmar o Termo de Convênio com a Fundação Alfredo da Costa e Almeida Pedra, a Fundação de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Costa – FUNTITEC, que agora administra oficialmente o Casarão Olhos D’Água, encaminhou expediente ao secretário Pablo Roberto, titular da Secretaria Municipal de Prevenção a Violência e Direitos humanos de Feira de Santana, solicitando apoio da Defesa Civil, objetivando o fornecimento de um relatório da parte estrutural, buscando o detalhamento da parte física do prédio.

A solicitação é parte da iniciativa do presidente da FUNTITEC, Antonio Carlos Coelho, em dar celeridade ao processo de transformação do prédio no Memorial do Vaqueiro. “Após esse relatório vamos montar, junto com o departamento de administração da FUNTITEC, um processo de inexigibilidade para contratação de pessoas com notória especialidade no assunto, para construir o Memorial do Vaqueiro, motivo esse pelo qual a Fundação assumiu a administração do equipamento”, afirmou Antonio Carlos.

Ainda de acordo o presidente, o departamento irá enviar esse processo para o Tribunal de Contas do Município – TCM solicitando um parecer sobre o assunto. Caso não seja acatado por parte do TCM o processo por inexigibilidade, será preparado um processo licitatório. “Estamos buscando o processo mais rápido para iniciar a obra. Vamos fazer as intervenções necessárias para inaugurar um novo espaço de conhecimento e entretenimento cultural para o nosso município”, disse.