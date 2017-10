Feira de Santana: Fundação Egberto Costa assume Casarão Olhos d’Água e anuncia licitação

Uma das primeiras propriedades de Feira de Santana, o Casarão Olhos D’água é um patrimônio histórico cultural do município. E como forma de preservar a cultura da cidade e de ampliar o acesso da população a esse espaço, que a Fundação Cultural Egberto Tavares Costa passará a administrar o espaço.

Segundo alguns historiadores, o imóvel teria sido a primeira habitação erguida no município pelos fundadores da cidade, o casal Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandão. Para outros, o local era um ponto de encontro de tropeiros que vinham fazer negócios na região. O que é comum para todos é o reconhecimento da importância da localidade para a história de Feira de Santana.

Tombada em 12 de julho de 2016, a propriedade pertencente à Fundação Pedra passou também a ser responsabilidade do município. Esta semana por orientação do prefeito José Ronaldo de Carvalho, a Fundação de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Costa – FUNTITEC firmou um termo de convênio com a Fundação Alfredo da Costa e Almeida Pedra e passará a administrar a propriedade e irá transformá-la em um novo museu.

“A Fundação Pedra era quem cuidava do espaço, a partir de agora a FUNTITEC passa a assumir a administração do Casarão e irá realizar as intervenções necessárias para tornar o ambiente um memorial da nossa cultura. O nosso objetivo é transformar esse patrimônio no Museu do Vaqueiro, outro símbolo da nossa cidade”, afirmou o presidente da Fundação Egberto Costa, Antonio Carlos Coelho.

Ainda de acordo ao presidente será aberta uma licitação para a transformação do espaço nos próximos dias. “Não temos a data ainda definida, mas nos próximos dias estaremos abrindo uma licitação para transformar aquele prédio histórico no Museu do Vaqueiro, personagem de grande importância para a economia e cultura da nossa cidade”.

Antonio Carlos falou ainda da importância do convênio que tem validade de 15 anos. “Com esse acordo estaremos dando ao Casarão uma importância ainda maior no que diz respeito a preservação cultural e histórica da nossa cidade, o município poderá fazer as intervenções necessárias através da Fundação Egberto Costa, além de inaugurar um novo espaço de conhecimento e entretenimento cultural para o nosso município”.

O Casarão está localizado na Rua Dr. Araújo Pinho, 1331 – Olhos D’água, Feira de Santana.