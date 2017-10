Feira de Santana: forró de Del Feliz esquenta a Festa do Vaqueiro de Jaguara

A principal atração musical da noite de sábado (30/09/2017), da Festa do Vaqueiro de Jaguara, o cantor Del Feliz, antes de se apresentar relatou o sucesso de sua recente viagem a países da Europa, Estados Unidos e México. Mostrou seu talento nascido em Riachão do Jacuípe, mas também relatou preocupação, pois havia deixado as terras mexicanas apenas algumas horas antes do terrível furacão que matou várias pessoas recentemente.

Susto à parte, Del Feliz apresentou mais uma vez um show de qualidade, com o mais puro forró nordestino, já no início da madrugada de domingo (01/10).

A rainha Patrícia Melo da Silva e as princesas Camila Muniz e Andressa Oliveira receberam as faixas. O secretário municipal de Agricultura de Feira de Santana, Joedilson Freitas, destacou a importância da Festa do Vaqueiro de Jaguara. “É importante não apenas por homenagear a figura mais popular do sertão, que é o vaqueiro, mas também pelo congraçamento entre as famílias e amigos no distrito”, salienta.

Ainda sobre a parte musical da festa, o sábado teve, ainda, apresentações da banda Sol Nascente, do cantor Marcelo Magalhães, Del Feliz e terminou com Sorriso do Amor.