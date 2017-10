Feira de Santana: Exposição fotográfica retrata mulheres que venceram o câncer de mama

“A gente não escolhe a doença, mas podemos escolher como vamos passar por ela. E eu escolhi passar pelo câncer com força, fé e alegria”. A motivação de Silvia Dias e mais nove mulheres será retratada na exposição fotográfica ‘Nós Vencemos o Câncer’, que entra em cartaz no Boulevard Shopping entre os dias 17 e 31 de outubro de 2017.

A mostra que reúne pacientes que tiveram câncer de mama está sendo organizada pelo GBO – Grupo Baiano de Oncologia, em comemoração ao Outubro Rosa. “O nosso objetivo é chamar atenção para a eficiência na cura do câncer. Hoje, receber um diagnóstico está longe de ser uma sentença de morte. Essas mulheres, assim como milhares de pacientes, buscaram inspiração para vencer a doença”, afirmou o oncologista, Leonardo Fonseca Queiroz.

A iniciativa serve também como estimulo para prevenção e diagnóstico precoce da doença. “É necessário que as mulheres realizem o exame clínico das mamas nas visitas anuais ao mastologista e, a partir dos 40 anos, exames de mamografia de acordo com recomendação médica. As mulheres que já possuem casos de câncer na família devem redobrar esse cuidado já aos 35 anos”, explicou o especialista. Ele ressaltou ainda que a prática de hábitos saudáveis como boa alimentação, prática de atividade física e sono regular fazem parte da prevenção.

O casarão Fróes da Mota, no centro da cidade de Feira de Santana, foi o cenário para as imagens assinadas pela fotógrafa Muriell Pivatto. A abertura oficial da exposição acontece na próxima terça-feira (17/10/2017), a partir das 18h30.