Feira de Santana: “Está triste de ver tanto sangue derramado em nossa cidade”, lamenta vereadora

A vereadora Aldney Bastos (Neinha, PTB), durante discurso na sessão desta segunda-feira na Câmara Municipal de Feira de Santana (02/10/2017), demonstrou indignação com relação aos índices crescentes de homicídios no município. A edil destacou a importância de valorização da família e do ensino religioso para as crianças, norteando suas escolhas e decisões.

“No sábado à noite, enquanto me dirigia para uma formatura, no meu WhatsApp não parava de chegar mensagens sobre assassinatos em Feira de Santana. Morte em Feira de Santana hoje é tida como normal: matou um, matou, matou três, isso virou normal. Eu acho isso tudo anormal. Deus tenha misericórdia. Não devemos aceitar o que está acontecendo em nossa cidade. Está doendo, está triste de ver tanto sangue derramado em nossa cidade”, denunciou.

Na oportunidade, a edil parabenizou o ouvidor da Casa, Humberto Cedraz, pela passagem de seu aniversário. “Humberto hoje é um homem da imprensa, mas foi vereador desta Casa e eu acompanhei seu trabalho e aprendi muito com ele. Que Deus continue derramar benção em sua vida”, parabenizou.