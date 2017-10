Feira de Santana: espetáculo ‘A Rádio do Seu Coração’ é atração inédita no Domingo Tem Teatro

Atração inédita na programação do Domingo Tem Teatro, o espetáculo ‘A Rádio do Seu Coração’ do Coletivo baiano de Circo de Salvador (BA) faz curtíssima temporada em Feira de Santana com apresentações nos dias 22 e 29 de outubro de 2017, sempre às 10:30 horas no Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), em Feira de Santana.

Inspirada na época de ouro do rádio no Brasil, com seus programas, apresentadores, jingles, cantores e cantoras, o espetáculo ‘A Rádio do seu Coração’ traz cenário de dança, música ao vivo, teatro e arte circense que se entrelaçam num espetáculo emocionante e criativo, de classificação livre, sendo indicado para crianças e adultos. O espetáculo estreou em 2008 quando o grupo circense Fulanas Cia de Circo ganhou o Prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo da Funarte. Em 2010, novamente com o apoio do Prêmio Carequinha e de Editais da FUNCEB, a montagem circulou em alguns municípios do interior da Bahia e no Nordeste. O projeto envolve uma grande pesquisa, não só na área circense como também na história da música popular brasileira, que provém num belíssimo e original trabalho. Entre os anos de 2008 e 2014, novas descobertas incrementam e dinamizam ainda mais o espetáculo que já participou de grandes festivais e é realizado pela trupe do Coletivo baiano de Circo.

Para quem quer se tornar um fã do Domingo Tem Teatro, criança ou adulto, a dica é fazer a carteirinha de sócio do Domingo Tem Teatro, que é feita aos domingos no horário das 9 às 12:30 horas ou pela internet através do e-mail: [email protected] Para fazer a carteirinha não é cobrada nenhuma mensalidade ou taxas mensais, o objetivo é incentivar o púbico a se tornar um fã do Domingo Tem Teatro, um propagador da arte e da cultura, passando a obter mais vantagens e benefícios, como descontos nos ingressos e participação nos sorteios semanais e no Especial de Final de ano com o sorteio de mais de 50 prêmios.

O Domingo Tem Teatro é um Projeto realizado há 13 anos e nessa temporada conta com o patrocínio das empresas Pererê, Atacadão São Roque, BN Mascarenhas, Vipal e do Governo do Estado da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. O Projeto acontece de março a dezembro sempre às 10:30 horas no Teatro do CUCA.

Agenda

Quando: dias 22 e 29 de outubro – únicas apresentações

Grupo: Coletivo baiano de Circo – BA

Horário de início do espetáculo: às 10:30 horas

Bilheteria, praça de alimentação e lazer: a partir das 9 horas.

Local: Teatro do CUCA (Rua Conselheiro Franco, 66 – Centro – Feira de Santana – BA)