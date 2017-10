Feira de Santana: especialista recomenda acompanhar obras com fotos e vídeos de todas as etapas

Com o objetivo de alinhar os pensamentos dos setores administrativos de diversos prepostos da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e diminuir os impasses entre as atividades realizadas em conjunto por eles, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com auxílio do secretário de Administração, João Marinho Gomes Junior, ofertou nesta terça-feira (24/10/2017), a continuação do Curso de Licitações de Obras e Serviços Gerais, iniciado na segunda, 23.

A advogada e professora, Mariana Lacerda, foi quem ministrou as palestras. Além de tratar de assuntos correlacionados entre os próprios funcionários, também deu dicas de como garantir que as empresas contratadas prestem um serviço de acordo com o que foi acertado no contrato, queixa de alguns membros da fiscalização presentes.

Diante de uma queixa de um fiscal sobre não haver modos completamente efetivos de garantir que uma empresa está cumprindo todas as etapas da obra de acordo com o projeto, por conta do acompanhamento não acontecer todos os dias, uma resposta simples. “Fotos. Peça fotos e vídeos de todas as etapas”.

Outra dica é gerar atas das reuniões com as empresas para garantir que elas estejam cientes de todos os riscos que estarão assumindo com esse contrato. Também foi esclarecido na reunião que eles já podem exigir o cronograma físico e financeiro no edital e prever como obrigação da contratada, deixando o material mais completo para o profissional iniciar a fiscalização de determinada obra.

Karina Oliveira, arquiteta da Sedur, foi a coordenadora do evento e afirma que a ideia surgiu para facilitar o trabalho entre as secretarias no que diz respeito a realização de obras. “Havia algumas falhas. Então achamos que todo mundo junto poderia entender melhor as situações e como lidar corretamente diante delas. Queremos nivelar estas noções entre eles, e também que possam descobrir juntos onde está o erro. Se a gente sempre achar que o erro está no outro, nunca iremos encontrá-lo, de fato”.

Para Ana Paula Abade, diretora da Acom – Centro de Capacitação, empresa responsável pela realização do Curso, afirma que esta é uma ocasião importante por conta de seu potencial de harmonizar o trabalho entre os membros das Secretarias através dos esclarecimentos prestados acerta das responsabilidades de todos.

Estiveram presentes membros das Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Educação, Gestão e Convênios, Saúde, Administração, Planejamento, Controladoria e Procuradoria Geral do Município.