Feira de Santana: equipe do HGCA participa do XI Congresso Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares

Objetivando ofertar um serviço referência no tratamento de pacientes de Acidente Vascular Cerebral (AVC), em Feira de Santana e região, profissionais de saúde do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) participaram do XI Congresso Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares, entre os dias 05 e 07 de outubro de 2017, no Bahia Othon Palace Hotel, em Salvador. O evento promovido através da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares e Sociedade de Neurologia da Bahia abordou temas relacionados à prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação do AVC.

No congresso, a equipe do HGCA participou do curso Senhor AVC que consiste em uma simulação realística de atendimento a casos de AVC, aprimorando assim sua capacidade como um todo. Segundo o coordenador da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Dr. Lúcio Couto, com esse aperfeiçoamento passa-se a fazer o protocolo de tratamento de forma mais eficaz, um exemplo é a trombólise de pacientes de AVC, ou seja a desobstrução da artéria responsável pelo quadro. Trata-se de uma terapia que durante muitos anos ficou sem ser feita no interior da Bahia e esse ano o HGCA vem realizando em alguns casos.

Segundo o Ministério da Saúde, AVC é uma das principais causas de mortalidade e sequelas no Brasil. Por meio de um atendimento aprimorado, o HGCA busca contribuir para a redução do número de vítimas dessa doença. “A Trombólise é um procedimento necessário, que sendo feito de forma rápida, atendendo os critérios estabelecidos, vai ajudar a salvar vidas e diminuir sequelas limitantes do AVC”, afirma Dr. Lucio Couto.

Participaram do congresso Dra. Renata Nunes (diarista da UTI, coordenadora da sala vermelha), Ludmila Contreiras e Jamyllo Sales (médicos da UTI), Dr. Tarsis Farias (neurologista do HGCA), Vinícius Silva (fisioterapeuta), Dr. Patrick Sampaio (diarista da UTI) e Dr. Lucio Couto (coordenador da UTI).