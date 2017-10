Feira de Santana: encontro marca abertura oficial da Campanha Outubro Rosa do HGCA

“Todos os anos faço a mamografia e foi assim que detectei o câncer de mama. Eu fiz a quimioterapia, realizei todo o tratamento e o fundamental, não desisti. E é esse o conselho que dou para quem está passando por um momento delicado como esse, acreditar na cura, não desistir é fundamental”. Foi com esse depoimento de Maria de Lourdes, enfermeira, curada de câncer, que o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) abriu oficialmente a Campanha Outubro Rosa, nesta sexta-feira (06/10/2017).

Durante o evento, servidores, estudantes e acompanhantes de pacientes participaram da palestra “Vamos falar sobre o assunto?” #cancerdemama, com o mastologista Flávio Amorim. “É importante às mulheres terem a consciência que precisam realizar a mamografia. O exame é fundamental para a detecção precoce do câncer de mama e deve ser realizado anualmente”, alerta.

O Diretor do HGCA, Dr. Carlos Pitangueiras, afirmou que o Clériston Andrade está de portas abertas para a realização do exame de mamografia durante todo o mês de outubro. “Fico muito feliz com o envolvimento de toda a equipe de profissionais do HGCA em uma campanha como essa que traz um significado imenso na vida daqueles que tem, já tiveram ou convivem com alguém que possui a doença. A melhor maneira de combater o câncer é a prevenção, e para isso precisamos levar informação às pessoas e disponibilizar o que temos de melhor do nosso serviço”, afirma o diretor.

Para estimular a autoestima de pessoas portadora da doença, o Grupo de Trabalho Humanizado do Hospital Geral Clériston Andrade (GTH/HGCA) está arrecadando lenços para doar a instituições que trabalham com o tratamento de pacientes com câncer. “Uma atitude positiva faz toda a diferença, e contamos com vocês para arrecadar o maior número de lenços possível e iluminar o sorriso de pessoas que precisam do nosso apoio”, ressalta a coordenadora Ayrany Cerqueira.

Mamografia

Para a realização de mamografia, mulheres com idade entre 50 e 69 anos podem se dirigir ao Ambulatório do HGCA de segunda a sexta-feira, com os documentos pessoais: RG, cartão do SUS e comprovante de residência. Os atendimentos estão sendo realizados durante todo o mês no turno da manhã.