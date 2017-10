Feira de Santana: educador ambiental não recomenda consumo diário de água mineral

A água mineral não deve ser consumida diariamente, por ser “extremamente ácida”. Quem afirma é o educador do Departamento de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Semmam), João Dias. Ele palestrou sobre o tema ‘Os Recursos Hídricos de Feira de Santana’ durante seminário sobre Meio Ambiente e Saneamento Básico para moradores do bairro Aviário.

De acordo com Dias, a melhor água para ser consumida é a da Embasa, cujo PH é corrigido. O evento, realizado na praça do CEU do conjunto Paulo Souto, no bairro Aviário, quinta (28/09/2017) e sexta-feira, (29/09), foi promovido através de parceria entre o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), órgão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a Embasa.

O objetivo do seminário, conforme os organizadores, é despertar a comunidade para a importância de preservar o meio ambiente, como forma de garantir melhor qualidade de vida e os benefícios da acessibilidade ao saneamento básico.

A assistente social Ana Emília Lima de Santana, que esteve representando a Embasa, ressaltou a importância do seminário para uma “conscientização das mudanças de hábitos na população”. A coordenadora do CRAS, Cibele Alves, ao afirmar que “os participantes do seminário aprendem a amar o meio ambiente, preservando a natureza, e a amar ao próximo, não descartando resíduos em vias públicas”.