Feira de Santana: Edição 2017 do festival ‘Roda de Boteco’ promove integração social e disseminação cultural

O mês de outubro de 2017 vem sendo marcado por mesas nas calçadas, muito sabor e confraternização entre os feirenses e isso se deve a festival Roda de Boteco. “Queremos resgatar a boa roda de conversa, boa comida, a simplicidade, integração social e disseminação cultural, por isso somos parceiros deste festival que vem movimentando a cidade” disse César Godoi, supervisor de marketing do frigorífico Saudali.

O festival teve início no dia 06 de outubro, conta om a participação de 20 estabelecimentos e computará votações sobre o melhor prato até o dia 22/10. “Serão premiados os estabelecimentos que conquistarem a maior pontuação nos quesitos: melhor tira-gosto, temperatura da bebida, atendimento e higiene. Quem decide quais são os melhores estabelecimentos da cidade são as pessoas que mais entendem do assunto: os botequeiros de plantão. O público vota por meio de cédulas e deposita suas notas em urnas que ficarão à disposição nos bares. O mais importante é o tira-gosto, e sua pontuação equivale a 50% da nota total” explicou Maura dos Santos, diretora da Ecos Eventos, realizadora do Festival.

“A comida é expressão da cultura não só quando produzida, mas também quando preparada e consumida. Nossa sociedade se mobiliza em torno da comida. A cultura de cada país se define, umas mais que outras, por sua gastronomia. Quase não reparamos nisso, mas a produção, a distribuição e o preparo de alimentos são, há muito tempo, as principais atividades econômicas da humanidade. E nós como uma empresa de alimentos que enxerga em Feira de Santana uma cidade repleta de sabores e de pessoas especiais apostamos em um evento que tem como premissa a união do melhor que a vida tem para nos oferecer gastronomia e relações humanas. Esperamos que todos aproveitem o Roda de Boteco” explicou o supervisor de marketing.