Feira de Santana: edição 2017 da FENATIFS tem mais de 10 atividades programadas; grupo paulista com trajetória internacional participa da atividade cultural

Nada mais, nada menos que onze atividades, entre apresentações de espetáculos, oficinas, debates e roda de conversa sobre a memória do teatro marcam o sexto dia oficial do Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (FENATIFS) 2017.

A primeira atração desta sexta-feira (06/10/2017) será a montagem ‘Circo Poeira’, a partir das 9 horas, no Teatro Margarida. Espetáculo que mistura as linguagens de Circo, Teatro e Boneco, conta a história de um circo através das recordações de um “Velho Mestre”.

Em 12 anos de história, o grupo Circo Poeira (SP), tem uma respeitável trajetória internacional, com apresentações na Tunísia, Venezuela, Colômbia, Alemanha, Canadá e Croácia, entre outros países.

Às 9h30, duas apresentações: “Sancho Pança”, com a Tropa Trupe (RN), no Teatro Amélio Amorim e “Raul, Lira e o Incrível Livro da Capa Azul”, encenado pela companhia CazAzul Teatro Escola, de Vitória da Conquista (BA), no Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca).

A atriz e arte-educadora Neide Kocca leva o espetáculo “Férias na Casa da Vovó” ao bairro do Tomba, no Sesc, em duas sessões, às 10 e 15 horas. A programação matutina será concluída com a companhia Dona Zefinha (CE) e a montagem “Chafurdo”, no Educandário Imaculado Coração de Maria, em Amélia Rodrigues, também às 10 horas.

Oficinas com catarinenses e paulistas

Das 14 às 17horas, a Turma do Papum (SC) realiza a oficina “Criação de Bonecos em Látex”, no Cuca. Para participar é necessário ter mais que 15 anos e levar 1 kg de alimento não perecível. Entre 14h30 e 17h30, no Amélio Amorim, o grupo Circo Poeira oferece a oficinade socialização através da arte com utilização de materiais recicláveis.

Na tarde da sexta-feira, mais duas encenações estão previstas. “Na Granja”, com o Amarelo Cia de Teatro (SP), no Teatro do Cuca, às 14h30 e um pouco mais tarde, às 15h30, a Tropa Trupe apresenta mais uma vez “Sancho Pança”, também no Cuca, só que no Teatro de Arena. O Fala Fenatifs, às 15h30, debate o espetáculo “Na Granja”.

Roda de Conversa com Leidson Ferraz

O terceiro turno da maratona Fenatifs será pontuado pela Roda de Conversa “Registro da Memória do Teatro”, às 19h30, no Teatro do Cuca, com o jornalista, professor e pesquisador pernambucano Leidson Ferraz.

Ele é organizador e editor da coleção de livros Memórias da Cena Pernambucana. Ferraz escreveu os livros Panorama do Teatro Para Crianças em Pernambuco (2000-2010), Teatro Para Crianças no Recife: 60 Anos de História no Século XX (Volume 01) e a pesquisa Um Teatro Quase Esquecido – Painel das Décadas de 1930 e 1940 no Recife.

Apoio Institucional

O Fenatifs – Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana faz parte dos eventos culturais calendarizados do Estado da Bahia e na 10ª edição conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Nº 25/ 2016 Eventos Culturais Calendarizados 2017/2019.

O festival tem como organizadora a Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia – Cia. Cuca de Teatro, sociedade civil, cultural, sem fins lucrativos, de utilidade pública (Lei nº 3.574/2015). A Cia Cuca de Teatro é formada por artistas independentes que trabalham, desde 1998, com projetos socioeducativos e culturais e com a criação e produção de espetáculos voltados para a infância e juventude.

O Fenatifs conta também com o apoio institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Centro Universitário de Cultura e Arte – Cuca, parceria que fortifica e mantém vivo e pulsante o movimento do teatro para a Infância e Juventude na cidade de Feira de Santana – BA.

Espetáculos e atividades formativas

Desde a 1ª edição (em 2008) o Fenatifs vem oferecendo no período de 1º a 12 de outubro mais de 50% da sua capacidade de atendimento para que estudantes da rede pública possam ter acesso gratuito aos espetáculos que se apresentam nos teatros de Feira e nos espaços alternativos. Reservas pelo e-mail: [email protected]

Para a comunidade em geral e instituições privadas os ingressos para os espetáculos são vendidos a preços populares: R$ 15,00 (meia promocional para todos), um incentivo para que os adultos possam ir com as crianças ao teatro. Além dos ingressos a preços populares o público espontâneo também pode ter acesso aos espetáculos que são apresentados nas Mostras Jovens Talentos e Talentos Mirins através da doação de 1 kg de alimento não perecível.

O festival também oferece gratuidade nas suas atividades formativas que são compostas por oficinas, workshops, palestras, filmes, debates direcionados a todos os públicos, desde artistas, arte-educadores, profissionais liberais até pessoas interessadas em conhecer melhor o movimento artístico e cultural. Como colaboração, os participantes são convidados a doarem 1 kg de alimento, contudo a doação não é obrigatória.

As doações são destinadas a instituições e projetos sociais de Feira de Santana (BA). Para todas as Atividades Formativas do 10º Fenatifs serão emitidos certificados de participação. Os interessados em participar podem se inscrever pelo site www.ciacucadeteatro.com.br.