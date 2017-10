Feira de Santana: diretor do Hospital Geral Clériston Andrade diz que reforma foi iniciada; investimento é de R$ 5,6 milhões

Com 33 anos de funcionamento, o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, começa a ser oficialmente reformado e ampliado nesta quinta-feira (05/10/2017), a maior de toda a sua história. A modernização e readequação dos espaços da unidade, considerada referência em atendimento a politraumatizados, vai custar R$ 5,6 milhões, com investimentos do Programa Qualisus II e prevê a reestruturação do setor de emergência do HGCA para qualificar ainda mais as atividades assistenciais de urgência e emergência de alta complexidade.

De acordo com Michelle Natividade, engenheira da Holtz Engenharia LTDA, empresa responsável pela reforma, todos os esforços serão feitos para que a obra não interfira no bom funcionamento da emergência. “Estamos fazendo todas as adequações, pois sabemos que este hospital não poderá parar enquanto estivermos trabalhando”, afirmou.

Segundo Dr. José Carlos de Carvalho Pitangueira, diretor-geral do HGCA, a área a ser ampliada e reformada totaliza 2.040 metros quadrados. “Com a reforma iremos implantar, dentre outras coisas, a classificação de risco para que os pacientes sejam atendidos de forma mais humanizada. Vamos fazer uma triagem mais efetiva e retirar todos os pacientes dos corredores”, afirmou.

Dr. Pitangueira reformou ainda que durante a reforma, a emergência não será desativada e o HGCA ficará responsável apenas pelos atendimentos a politraumatizados. Os demais casos emergenciais e clínicos deverão ser atendidos nas UPAs e Policlínicas. Inicialmente a emergência foi dividida em quatro partes, a reforma começou pela ampliação que será feita próxima ao Hemoba e ao necrotério.

Na manhã desta quarta-feira (04/10/2017), Alexandro Miranda, diretor da Rede Própria da SESAB, visitou as instalações do HGCA e verificou in loco o andamento da obra, bem como o funcionamento da unidade. O HGCA é o maior responsável pelos atendimentos de urgência e emergência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de Feira de Santana e mais de 127 municípios pactuados.