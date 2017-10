Feira de Santana: Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher é tema de discurso do vereador João dos Santos

O vereador João dos Santos (João Bililiu, PPS), no uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, nesta terça-feira (10/10/2017), destacou a comemoração do Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, que tem como objetivo incentivar a reflexão sobre os índices de violência praticada contra as mulheres e as ações de prevenção e enfrentamento adotadas no país.

“Somente no primeiro semestre deste ano, a Bahia registrou mais de 23 mil casos de violência contra a mulher. Foram 23 feminicídios, 150 casos de homicídios dolosos, 174 tentativas de homicídios, 242 estupros, 7.582 lesões corporais e 15.270 ameaças. Esses são dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia”, informou lamentando o crescimento das ocorrências no Estado.

O edil destacou o trabalho de amparo e proteção assegurado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Centro de Referência Maria Quitéria (CRMQ), Ronda Maria da penha, Vara da Justiça pela Paz em Casa de Conselho da Mulher. “Uma das ferramentas à disposição é a Central de Atendimento à Mulher, que atende pelo número 180, mantida pela Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres”, pontuou.