Feira de Santana: Cúpula do Som sedia última apresentação do projeto ‘Quinta dos Bossais’

A banda Baiana Bossa promove última apresentação do projeto ‘Quinta dos Bossais’ com show da banda Baiana Bossa. O show de encerramento ocorre nesta quinta-feira (26/10/2017), na Cúpula do Som, em Feira de Santana.

Composta por LorenaPorto (Voz), Cid Fiuza (Violão), César Miranda (Bateria) e Anselmo Roberto (Contrabaixo), a banda Baiana Bossa apresenta repertório nos estilos bossa nova, jazz, samba e música do nordeste com performances marcantes da cantora.

O Quinta dos Bossais é um projeto de música brasileira com atividades formativas e linguagens artísticas integradas do Coletivo Culturasss. A abertura desta semana será com show literomusical Mousikê & Poíesis e com a Roda Poética Biográfica Nívia Maria Vasconcellos, poeta premiada e doutoranda em literatura brasileira pela UFBA.

Agenda

Quando? Quinta-feira, 26.10.2017, às 21h

Onde? Cúpula do Som, rua Domingos Barbosa de Araújo, 750 – Centro. Feira de Santana/BA. Na rua da Localiza e vizinha ao prédio da Niro.