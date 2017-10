Feira de Santana conta com 23 pontos ecológicos e mais um é implantado na Avenida Iguatemi

Feira de Santana conta com 23 pontos ecológicos, equipamentos destinados a preservar o meio ambiente, melhorar a paisagem urbana e proporcionar bem-estar à população. Estão localizados em diversas áreas, escolhidas estrategicamente pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Com a sua implantação, diminui drasticamente o problema do despejo de lixo e entulho em locais indevidos – um dos principais objetivos do projeto.

Há pontos ecológicos, por exemplo, no Parque Linear do bairro Jomafa, nas avenidas Rio de Janeiro e Transnordestina e no Anel de Contorno. De acordo com o diretor do Departamento de Limpeza Pública da SESP, Antônio Rosa, somente este ano, já foram construídos oito pontos ecológicos na cidade e, atualmente, a SESP, por meio dos Departamentos de Limpeza Pública e de Áreas Verdes, está implantando um novo espaço na avenida Iguatemi, em frente ao Residencial Videiras.

“As áreas que se transformaram em pontos ecológicos eram consideradas críticas, uma vez que existiam uma grande quantidade de lixo, entulho e mato, o que trazia incomodo e insegurança à população, sobretudo por conta do visual, mau cheiro, proliferação de pragas e de doenças”, salientou.

Antônio Rosa disse que o Ponto da Melancia, situado na avenida Transnordestina, hoje, totalmente revitalizado, foi um dos espaços que mais apresentavam problemas ambientais, onde a equipe de limpeza pública recolheu lixo de toda espécie, até animais mortos de grande porte, e transformou o local num importante ponto ecológico da cidade”.

O diretor da SESP acrescentou que as intervenções nesses equipamentos consistem basicamente em execução de serviços de limpeza, pintura de meio-fio, plantio de árvores e proteção e decoração ecológica com pneus usados.

Segundo o secretário municipal de Serviços Púbicos, Justiniano França, um dos objetivos da SESP é desenvolver ações que possibilitem o município de Feira de Santana se transformar numa cidade mais sustentável. Partindo desse pressuposto, ele voltou a pedir a colaboração dos munícipes para que seja evitado o descarte irregular do lixo e a depredação dos equipamentos públicos, a fim de que as metas sejam atingidas em prol da melhoria da qualidade de vida da sociedade.