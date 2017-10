Feira de Santana: comemoração de 10 anos do FENATIFS agita Teatro Margarida Ribeiro

O Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana comemorou na quarta-feira (11/10/2017), no Teatro Margarida Ribeiro, seus 10 anos de existência. Alunos da rede particular de ensino do município foram ao equipamento da Fundação Egberto Costa para assistir ao espetáculo de quase duas décadas da Cia CUCA de Teatro, Maria Minhoca, e celebraram juntos à equipe do festival após a apresentação.

A atriz Elizete Desteffani falou sobre o efeito do Festival para a infância-juventude de Feira de Santana desde que foi lançado, em 2008. “São 10 anos de construção de crianças que cresceram e que hoje até trabalham conosco. Os festivais têm esse poder: eles agregam. O FENATIFS impulsiona o teatro na cidade. É um festival de Feira de Santana que representa a cidade no Brasil e fora dele”.

A pedagoga Jamile Mascarenhas explica que o acesso cada vez mais precoce ao mundo digital tecnológico tem ajudado a afastar as crianças da cultura e da leitura de seu meio. “Essa organização que o CUCA faz estimula as crianças a frequentar mais o teatro. É uma forma de ensinar fora da sala de aula”, disse Jamile.

O FENATIFS é o maior festival para a infância-juventude do norte e nordeste do país e o terceiro do Brasil. Apresentou nesta edição mais de 60 espetáculos para mais de 20 mil crianças, além de oficinas e outras atividades culturais. Para mais informações, acesse: www.ciacucadeteatro.com.br.