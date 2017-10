Feira de Santana: CMDI funciona na sexta-feira após o feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida

O atendimento no Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem Dr. Eugenio Laurine vai ser normal na próxima sexta-feira (13/10/2017). Face ao feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana decretou ponto facultativo nas unidades que não prestam atendimento continuado, caso do CMDI.

As mamografias que serão realizadas na sexta-feira estão agendadas ou foram remarcadas. As interessadas deverão apresentar a requisição médica.

O órgão fecha no feriado nacional, mas abre no dia seguinte, logo pela manhã. A prestação do serviço está relacionada à campanha mundial Outubro Rosa, que visa conscientizar a mulheres sobre a necessidade do exame – que descobre tumores na mama ainda na fase inicial, bem como a prevenção da doença.

A Central Municipal de Regulação vem agendando e os trabalhos no feriado e aos sábados, durante este mês, vai dar vazão à demanda e não interfere na realização dos exames de rotina. O CMDI também reforçou a equipe formada por técnicos em radiologia.