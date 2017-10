Feira de Santana: CEU do Bairro Aviário promove atividades em comemoração ao dia da criança

Vanuza da Silva, 32 anos de idade, não era apenas uma das dezenas de mães que prestigiavam as comemorações pelo Dia da Criança no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do Aviário, em Feira de Santana, realizadas de 9 a 11 de outubro de 2017. Alguns detalhes fazem dela uma presença bastante significativa no evento, que proporcionou momentos de lazer e solidariedade para a comunidade do bairro.

Há cinco anos morando no bairro, ela fez uma confissão: “não participava de nada, só ficava dentro de casa, e como dona de casa, minha atividade era cuidar do meu lar e ir levar e buscar meus filhos na escola”. Em seguida, relata a mudança que está transformando a vida dela e de sua família. “Me tornei aluna do programa Arte de Viver, desenvolvido aqui no CEU Aviário. Hoje faço aula de práticas corporais aqui na praça; minha filha de 10 anos faz aula de teclado e a de 7 anos faz recreação”.

Tem mais: além disso tudo, diz ela, com um belo sorriso estampado no rosto, “o CEU Aviário tem possibilitado que eu participe do Grupo de Convivência com as Mulheres. Inclusive hoje teve um passeio e a gente assistiu uma palestra sobre o Outubro Rosa, foi maravilhoso”, destacou.

Com a propriedade de quem é mãe de duas meninas, ela falou da “importância de momentos como esse para as crianças”. Criança, lembra Vanusa, “não liga pra valor, pra coisa de marca; qualquer coisa faz com que a criança seja feliz, mesmo que seja pouco, ela já sorri, fica feliz e é isso que está acontecendo hoje”.

Com doações, mais de 400 brinquedos foram distribuídos

O coordenador do Centro de Artes e Esportes Unificados do Aviário, Ruy Contreiras, e a professora Daiane Araujo, reuniram, nas comemorações pelo Dia das Crianças, populares e empresários que doaram brinquedos novos e usados, além de doces e lanches para a garotada. Ao todo distribuímos mais de 400 brinquedos nesses três dias de atividade.

“Nós temos que agradecer a todos os parceiros, principalmente a comunidade que nos apoiou com as doações. Trazer isso hoje para essa comunidade foi de grande importância. Mostramos pra elas hoje que existem formas saudáveis de ser feliz e ser criança”, disse Daiane.

Contreiras, por sua vez destacou o papel da Fundação Egberto Costa – FUNTITEC, para a realização das atividades desenvolvidas na praça. “Gostaria de agradecer a Fundação por proporcionar esse momento para as nossas crianças, ao presidente Antonio Carlos Coelho e a chefe de gabinete Aline Miranda por atender nossas demandas. Além disso, quero também registrar a minha gratidão à equipe de funcionários aqui do CEU que não apenas dispuseram o tempo, mas também se reuniram para fazer doações para as nossas crianças”.