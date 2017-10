Feira de Santana: canteiro central da Avenida João Durval ganha piso novo

O canteiro central da avenida João Durval Carneiro está ganhando nova pavimentação. As pedras portuguesas estão sendo trocadas por bloquetes intertravados sextavado. A obra é relacionada ao BRT de Feira de Santana – a avenida terá cinco estações de embarque e desembarque.

Feito de concreto e robusto, os bloquetes hexagonais resistem bem ao uso contínuo – e por muitos anos. São os mesmos usados na construção da pista central na avenida Getúlio Vargas e na rua Olímpio Vital. Os pedestres poderão caminhar o canteiro central sem problemas de desnível no piso.

A reestruturação do piso central da avenida foi acompanhada na configuração do espaço, com o fechamento do retorno à altura do Boulevard Shopping e a abertura do cruzamento entre a João Durval Carneiro e a rua da Concórdia.