Feira de Santana: Bairro Nova Esperança recebe última atividade da 10ª edição do FENATIFS

Três espetáculos marcam esta quinta-feira (12/10/2017), último dia da 10ª edição do Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (Fenatifs), com direito a apresentação no bairro Nova Esperança, oferecendo às crianças do local a oportunidade de ter contato com a beleza e a alegria do teatro, confirmando o caráter do festival, que se propõe a levar a arte à periferia e ao público carente de cultura.

A programação será iniciada logo às 9 horas, quando o Museu Regional de Arte, localizado no Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca) será aberto para receber a criançada e as famílias. O espaço ficará disponível para visitação até o meio dia.

Duas atividades estão previstas para começar às 10 horas. No Teatro do Cuca, o espetáculo “Férias na Casa da Vovó – Histórias Musicadas” será apresentado pela atriz e arte-educadora Neide Kocca, em parceria com os músicos João Jesus e Franklin Rosemberg.

No Sesc, no bairro do Tomba, o “Circo de Doisdo”, da Cia. Pé de Chinelo (SP), levará o público a embarcar em um universo onde a lógica do cotidiano é subvertida através da imaginação e da brincadeira. A montagem também será apresentada, às 14h30, no Nova Esperança.

Às 11 horas, o Núcleo Circense Cia. Cuca de Teatro estará no Teatro do Cuca com “GrãoCirco”, apresentando números de grande impacto, utilizando diversas técnicas circenses, como trapézio, monociclo, malabarismo, arame bambo, contorção e a perna de pau.

Apoio Institucional

O Fenatifs – Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana faz parte dos eventos culturais calendarizados do Estado da Bahia e na 10ª edição conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Nº 25/ 2016 Eventos Culturais Calendarizados 2017/2019.

O festival tem como organizadora a Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia – Cia. Cuca de Teatro, sociedade civil, cultural, sem fins lucrativos, de utilidade pública (Lei nº 3.574/2015). A Cia Cuca é formada por artistas independentes que trabalham, desde 1998, com projetos socioeducativos e culturais e com a criação e produção de espetáculos voltados para a infância e juventude.

O Fenatifs conta também com o apoio institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Centro Universitário de Cultura e Arte – Cuca, parceria que fortifica e mantém vivo e pulsante o movimento do teatro para a Infância e Juventude na cidade de Feira de Santana – BA.