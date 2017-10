Feira de Santana: Associação HF2 realiza Hip-Hop na CUCA

O Hip-Hop na CUCA é o pontapé inicial para a restruturação da Associação H2F, uma instituição sem fins lucrativos que atualmente enfrenta dificuldade financeira. O evento ocorre neste domingo (29/10/2017), às 16 horas, com o objetivo de angariar recursos. Haverá apresentações de música com Efeito Zumbi, Dois As, Zenon, Duquesa, Bia B, DzSull e Mutalambô Discos, de dança com LBA Anonymous Crew, e de grafite com Charles Mendes e Kbça, artistas locais e da capital baiana.

A expressão Hip Hop é uma gíria que significa “balançar o quadril”. O Movimento foi criado pelas equipes de baile norte-americana no final da década de 1960, com o objetivo de apaziguar as brigas frequentes entre jovens agrupados em gangues, assim combates físicos se transformaram em combates de dança e música. O termo Hip-Hop designa um conjunto cultural amplo que inclui música (Mc e Dj), pintura (grafite) e dança (Break).

No Brasil desenvolveu-se ao longo dos anos 80, mas tornou-se popular na década de 90. Em Feira de Santana a H2F foi formada em 2011 de maneira independente e só em 2013 se transformou em Associação, com o objetivo de difundir a cultura Hip-Hop e promover ações que combatam e amenizem os problemas sociais e culturais das comunidades. A entidade desenvolve atividades relacionadas à cultura Hip-Hop em bairros da periferia, com oficinas e palestras sobre o combate ao preconceito, violência, racismo e drogas.

O evento é uma produção da H2F com apoio da UEFS, Prefeitura de Feira de Santana, Loja Al Capone, CUCA, Criasam, TuDuJuNtU Produções e Muita Onda Produções.