Feira de Santana: aprovada Moção de Repúdio contra exposição de arte no MAM

Na manhã desta terça-feira (03/10/2017), a Câmara Municipal de Feira de Santana aprovou, em discussão única e por maioria dos presentes, a Moção de Repúdio de nº 1132/2017, de autoria do vereador Edvaldo Lima (PP), contra o 35º Panorama da Arte Brasileira – 2017, no Museu de Arte Moderna (MAM), em São Paulo.

De acordo com o edil, na apresentação intitulada ‘La Bête’, o artista fluminense Wagner Schwartz permanece nu e deitado em um tablado no qual as pessoas, inclusive crianças, podiam interagir com o corpo dele em uma performance apresentada no dia 26 de setembro.

O edil ressaltou que, após uma menina de cerca de quatro anos de idade ter sido estimulada por uma mulher (a própria mãe da criança, segundo o MAM) a tocar o corpo nu do homem e vídeos da cena serem divulgados nas redes sociais, a revolta se tornou geral.

“Por essas razões é que venho demonstrar, em nome de todas as famílias tradicionais e cristãs do nosso município, do nosso Estado e da nossa nação, meu repúdio as terríveis cenas expostas a todos os princípios éticos e morais da família brasileira”, justifica Edvaldo Lima.

Os vereadores Roberto Tourinho (PV), Antônio Carlos Passos Ataíde (Carlito do Peixe, DEM) e Eremita Mota (PSDB) votaram contra a referida Moção.