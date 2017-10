Feira de Santana: “ANTT pode abrir retorno enquanto não constrói viaduto do Viveiros”, informa vereador Roberto Tourinho

O vereador Roberto Tourinho (PV), durante discurso na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão ordinária desta segunda-feira (23/10/2017), informou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) poderá abrir um retorno no Anel de Contorno para facilitar o acesso entre os Conjuntos Viveiros e Feira X, enquanto aguarda liberação de recursos para construção do viaduto.

O anuncio foi feito durante reunião com o presidente da ANTT, Jorge Bastos, em Brasília, que contou com as presenças dos vereadores Roberto Tourinho (PV) e José Menezes Santa Rosa (Zé Filé, PROS), deputado estadual Targino Machado e do deputado federal Arthur Maia. De acordo com o Tourinho, uma nova reunião será realizada na próxima quarta-feira (25) para definir as providências que serão adotadas para amenizar os transtornos ocasionados pelo fechamento da via.

“Quando a BR 324 foi privatizada, a Via Bahia assumiu a responsabilidade de duplicar a rodovia e não constava no projeto a construção do viaduto do Viveiros. Por conta de problemas com relação à inadimplência da concessionária que administra a rodovia, os recursos para execução desta obra ainda não foram liberados. Nesta nova reunião, a ANTT irá buscar uma solução imediata para beneficiar as comunidades do Viveiros e Feira X até que o viaduto seja construído”, explicou.

O vereador Cadmiel Pereira (PSC) parabenizou o colega do PV e destacou a importância de união da comunidade para conquistar melhorias. “A comunidade percebe a movimentação positiva em busca de uma solução. Parabéns aos colegas vereadores e aos deputados por abrirem as portas para a solução do problema ocasionado pelo fechamento da via e pela não construção do viaduto”, parabenizou.