Feira de Santana: Alberto Nery convoca vereadores a se manifestarem contra reforma política

No uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão desta terça-feira (10/10/2017), o vereador Alberto Nery, parabenizando o colega Cadmiel Pereira (PSC) pelo discurso, convocou a Câmara a se mobilizar e promover manifesto contra a reforma política elaborada pelo Congresso Nacional e que será sancionada pelo presidente da República, Michel Temer. Para Nery, as novas regras implicam prejuízos para os vereadores, uma vez que serão aplicadas apenas a partir das eleições de 2020.

“Os vereadores precisam se manifestar porque a proposta vai exterminar os partidos pequenos, acabar com as coligações proporcionais. Tudo isso será colocado em prática a partir de 2020, quando estão previstas as eleições para vereador e prefeito. Mas, na eleição de 2018, para elegermos deputados estaduais, deputados federais, governador, senador e presidente, as regras não terão mudanças”, afirmou.

Em aparte, o vereador Marcos Lima (PRP) parabenizou o colega pelo pronunciamento e criticou as novas regras previstas no projeto. “Os deputados estão preocupados apenas com eles. Vários cortes e limitações foram testados na última campanha para vereador e estão fazendo o mesmo agora, implantando novas regras para o pleito de 2020, quando haverá nova eleição para vereador”, criticou.

Para o vereador Cadmiel Pereira (PSC), a reforma política destona a democracia. “Com esta reforma, os pequenos serão eximidos. Parabéns ao colega Nery pelo seu pronunciamento”, afirmou.

Transporte

Ainda no uso da tribuna, o vereador do PT solicitou que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) designe equipe para fiscalizar a parada irregular de clandestinos nos pontos de parada de ônibus. “Estive visitando algumas garagens e os motoristas reclamam que estão sendo multados por agentes da SMT por serem obrigados a pararem fora dos pontos de ônibus por conta da parada irregular dos clandestinos para pegarem os passageiros. É preciso uma fiscalização mais efetiva para coibir essa prática”, concluiu.