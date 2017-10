Feira de Santana: ação do Outubro Rosa reúne mulheres no CEU do Jardim Acácia

Questionadas pela enfermeira se tiveram ou conhecem algum caso de câncer de mama na família ou entre as amigas, pelo menos dez mulheres de um grupo de pouco mais de cinquenta ergueram os braços confirmando. “O câncer de mama é o que mais acomete as mulheres e o que mais mata no mundo”, afirmou a enfermeira da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Dispensário Santana, Milena Nunes.

A dona de casa Suely Santiago, 39 anos, relatou que há cinco anos levou um susto ao receber a informação que a amiga estava com câncer de mama. “Tomei a doença pra mim, o que me deixou abalada e me fez a adotar ainda mais cuidados com a saúde. Sempre vou ao ginecologista e também não deixo de realizar os exames de laboratório”, relatou.

Além de palestra, a abertura da campanha Outubro Rosa, promovida pela UBS na tarde desta terça-feira (10/10/2017), na praça do Centro de Esportes e Artes Unificado do Jardim Acácia, contou com atividade física e foi servido lanche. Elas estavam com camisetas na cor rosa, símbolo da luta contra o câncer de mama.

“Manter a alimentação saudável, rica em frutas, verduras e legumes, associada à prática de exercícios físicos, é importante na prevenção ao câncer de mama, uma vez que, a obesidade e o sedentarismo são fatores de risco”, informou a profissional de saúde. As mulheres também foram orientadas a procurar a UBS para solicitar o exame preventivo e a mamografia.

Desde o início do mês, as Unidades Básicas de Saúde e as Unidades de Saúde da Família, tanto da sede quanto dos distritos, estão intensificando as ações de promoção à saúde com foco na prevenção aos cânceres de mama e da próstata (Novembro Azul).