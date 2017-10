Feira de Santana: abertas inscrições para cursos de ensino técnico à distância

Estão abertas, na Casa do Trabalhador de Feira de Santana, as inscrições para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), através de Educação à Distância (EAD), oferecendo cursos com duração média de 3 a 5 meses.

O período de pré-matrículas se estenderá até o dia 22 de outubro de 2017

. Até o dia 10 de outubro, o sistema de gerenciamento de vagas (Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica- Sistec), estará aberto somente para a inclusão do público prioritário do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), que são os inscritos no Cadastro Único, em especial os beneficiários do Programa Bolsa Família.

As vagas são ofertadas pelo Ministério da Educação em cursos de qualificação profissional na modalidade Formação Inicial Continuada (FIC) de Ensino à Distância.

A qualificação profissional é parte de um dos eixos do Plano Progredir, um conjunto de ações coordenadas pelo MDS para gerar emprego e renda e promover a autonomia das pessoas inscritas no Cadastro Único e os beneficiários do Bolsa Família.