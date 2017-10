Feira de Santana: 10º FENATIFS agita cine teatro do CEU Jardim Acácia com Oficina de Palhaço

Alunos da rede pública de ensino tiverem acesso a mais um projeto do 10º Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana, na terça-feira (03/10/2017) pela manhã, no Centro de Esportes e Artes Unificado do Jardim Acácia, um dos equipamentos da Fundação Egberto Costa. Dessa vez, as crianças prestigiaram uma oficina de palhaço com o ator Rodrigo Robleño.

A diretora da escola municipal Gente Miúda, Maria de Lurdes, falou sobre a importância do evento, principalmente no mês de outubro. “A gente aproveitou e incluiu essa oficina já para fazer parte da agenda de eventos do mês das crianças. Sair da escola para uma aula diferente é muito bom, traz o lúdico para eles”.

A coordenadora da Cia Cuca de Teatro, que realiza o festival, Neide Kocca, pontuou que o FENATIFS acontece para dar acesso às crianças à arte teatral, mas que o espaço também é dos adultos. “Para que a criança possa assistir, o adulto tem que levar a criança, então também se beneficia”.

O FENATIFS é o maior festival para a infância-juventude do norte e nordeste do país e o terceiro do Brasil. As atividades acontecem até o dia 12 de outubro nos diversos teatros e outros espaços públicos da cidade de Feira de Santana e região. Para mais informações, acesse: www.ciacucadeteatro.com.br