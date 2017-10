Feira de graduação reúne estudantes do Ensino Médio na UEFS

Exposições temáticas, apresentações de trabalhos científicos, seminários, oficinas, palestras e atividades culturais. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e com um único objetivo: apresentar e difundir as atividades desenvolvidas no âmbito da graduação por professores e estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

Durante a Feira de Graduação, que começou nesta segunda-feira (23/10/2017), o público tem oportunidade de conhecer o que cada curso de graduação da Universidade desenvolve. “Achei execelente essa oportunidade de conhecer melhor os cursos da Uefs. Essa experiência vai ser decisiva para a escolha da minha futura profissão”, declarou Victoria Seixas, aluna do 3º ano do Ensino Médio, do Instituto de Educação Gastão Guimarães.

De acordo com a vice-reitora da Uefs, que também visitou a Feira, essa iniciativa é de grande importância para que os futuros estudantes conheçam os cursos e as áreas de conhecimento oferecidas pela Instituição. “Tendo contato maior com a proposta de cada graduação, ele poderá ter mais segurança sobre o curso ou área que vai escolher. O que irá propiciar, também, uma ampliação da visão que eles possam ter da universidade, percebendo que aqui eles encontrarão não só uma formação profissional, mas sobretudo uma formação cidadã”, disse.

A 1ª Feira de Graduação Uefs, que tem como slogan “Conquistar, Fazer e Ser UEFS”, é promovida pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e acontece até a noite desta terça-feira (24).

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Divulgar a importância do livro e da biblioteca, incentivar a leitura e estreitar os laços entre biblioteca e usuário é o objetivo da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, que faz parte da programação da Feira de Graduação. O evento começou nesta segunda-feira e se estende até a próxima sexta-feira (27), com lançamento de livros, campanhas de incentivo à leitura, apresentações artísticas, palestras, premiações de usuários, mostra de cinema, exposições e visita de escolas.