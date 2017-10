Feira AquaNegócios deve movimentar R$ 10 milhões em Glória

O município de Glória, maior produtor de tilápias do Brasil, sedia neste final de semana de 27 a 29 de outubro de 2017 a Aquanegócios – Feira de Negócios da Aquicultura. O evento faz parte da programação do FestTilápia 2017 e contará com expositores de todo o Brasil, oficina com couro de tilápia e aulas de gastronomia. Cerca de cinco mil pessoas devem circular pelo evento, que prevê uma movimentação financeira da ordem de R$ 10 milhões.

O espaço estará aberto das 9h às 18, no Balneário Canto das Águas. A feira terá a participação de 20 expositores. Os visitantes poderão conhecer, no espaço, projetos de piscicultura que utilizam sistema bioflocos, sistema de reutilização de água, um método que une piscicultura com horticultura, além de tecnologias para aproveitamento de água subterrânea.

Abertura com premiação

A abertura oficial do evento acontece na sexta, 27, às 16h, com a presença do vice-governador João Leão. Na ocasião serão conhecidos os vencedores do festival gastronômico que movimentou Paulo Afonso e Glória desde o dia 1º/10. A competição de pratos feitos à base de tilápia contou com 13 restaurantes participantes, que foram avaliados pelo público e por um júri técnico.

Oficina de couro de tilápia

Uma das programações mais aguardadas é a oficina de artesanato de couro de tilápia. O curso, com três turmas, acontecerá durante todos os dias do evento, das 9h às 18h. Serão beneficiadas cerca de 60 pessoas (20 por dia) atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Paulo Afonso e Glória. Os Cras prestam serviços, programas e projetos assistenciais a famílias e indivíduos em vulnerabilidade social.

Os alunos aprenderão a utilizar o couro da tilápia, que normalmente é descartada, para fazer acessórios, brindes, agendas e produtos para decoração. “Trata-se de uma ótima oportunidade de aumento de renda utilizando uma matéria-prima abundante na região, mas que era simplesmente desperdiçada”, explica o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior.

Cozinha-show

A programação do AquaNegócios conta ainda com a realização de uma cozinha-show, em que chefs renomados ensinarão os participantes a fazer pratos da alta gastronomia à base de tilápia.

As aulas acontecem todos os dias, sempre das 10h às 12h e das 16h às 18h. Cada turma tem 25 vagas. Serão apresentadas receitas de ravióli, mousse e cartola, dentre outras. A programação completa das aulas pode ser encontrada no site

www.festtilapia.com.br

A AquaNegócios e o FestTilápia são realizadas pela Bahia Pesca (empresa vinculada à Secretaria de Agricultura) em parceria com a Ascopa e as prefeituras de Glória e Paulo Afonso.