Fazendários param SACs e Inspetorias da SEFAZ em quatro regiões da Bahia

Os fazendários continuam com as paralisações nesta terça (03/10/2017), desta vez nos SACs e postos de atendimento ao contribuinte das inspetorias da Sefaz-BA, nas regiões Sul, Sudoeste, Extremo Sul e Oeste da Bahia. O expediente está suspenso nas cidades de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Eunápolis, Guanambi, Ilhéus, Itabuna, Itamaraju, Itapetinga, Jequié, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Santa Maria da Vitória, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Segundo os organizadores, o movimento foi a alternativa encontrada pelos fazendários para chamarem a atenção da sociedade baiana e do próprio governo para a situação da Secretaria da Fazenda. O clima na Sefaz é ruim, com desestímulo, sobrecarga de trabalho, falta de pessoal para desempenhar tarefas de fiscalização e internas, tecnologia obsoleta, em especial nos postos fiscais, onde nem link de internet funciona (situação que também já ocorre em alguns postos de atendimento nos municípios), carros das volantes parados por falta de manutenção, alojamentos de péssima qualidade, entre outros problemas.

“Os fazendários têm feito sua parte, mesmo sob todas as adversas condições, batendo as metas de arrecadação no 2º e 3º trimestres superou a meta estabelecida pela administração. E as informações disponíveis mostram que no 3º trimestre a meta também foi batida. Porém, não há qualquer reconhecimento pelo trabalho e nem qualquer negociação em torno da pauta de reivindicações. Os fazendários estão com salários congelados, perdas que ultrapassam 20% desde 2013, corte em benefícios históricos, entre outros prejuízos”, afirmam os sindicalistas.

Este protesto se repetirá nas regiões Norte e Metropolitana, nas próximas semanas, calendário que culminará com uma paralisação geral, que vai acontecer em 26 de outubro, com ato público e assembleia no prédio-sede da Secretaria, no Centro Administrativo, em Salvador, declaram os organizadores do movimento.