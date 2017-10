Fazendários param novas unidades da SEFAZ Bahia

Os fazendários iniciaram a terceira semana de mobilização com paralisações em Salvador e região metropolitana. Nesta terça (17/10/2017) a categoria parou o Posto Fiscal Honorato Viana (BR-324), o posto fiscal do aeroporto e a Inspetoria da Região Metropolitana, na Calçada. Na avaliação do Sindsefaz, foi mais um movimento vitorioso.

As paralisações prosseguirão nesta quarta (18) nos postos de atendimento dos SACs e nas repartições da Secretaria Fazenda do Estado em Salvador e região metropolitana. O movimento acontece após duas semanas intensas de mobilizações, que pararam outras unidades da Sefaz no interior. Os fazendários não estão abordando os caminhões para conferência das notas fiscais e não estão fazendo o atendimento ao público.

A categoria reivindica de forma imediata a convocação de concurso público para todos os cargos da Sefaz, mudança na GDF dos técnicos administrativos e unificação do valor do ponto da gratificação do grupo Fisco (Auditores e Agentes de tributos).

No dia 26 de outubro, os fazendários realizam uma nova paralisação, desta vez de 24 horas, em toda a Bahia. E fazem assembleia em frente ao prédio da Sefaz, no Centro Administrativo, em Salvador, para aprovar um novo calendário de ações, caso as negociações com o governo não sejam retomadas.