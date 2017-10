Fazendários paralisam seis postos fiscais da Bahia

Os fazendários paralisaram nesta segunda-feira (02/10/2017), seis postos fiscais da Secretaria da Fazenda da Bahia, localizados nas regiões região Sul, Sudoeste, Extremo Sul e Oeste da Bahia. Não funcionaram os postos fiscais Jaime Baleeiro (Urandi), Benito Gama (Vitória da Conquista), Bahia-Goiás (BR 020/Km 314-Correntina), Eduardo Freire (Mucuri-Divisa BA/ES), Alberto Santana (Argolo-Divisa BA/MG) e Bahia-Piauí (Formosa do Rio Preto).

A paralisação, na avaliação do coordenador de Organização do Sindsefaz, Cláudio Meirelles, foi um sucesso. “O objetivo do Sindicato e dos fazendários foi atingido com o fechamento de todos os seis postos. Agora vamos concentrar os esforços para as manifestações desta terça-feira (03/10/2017)”, declarou.

A categoria prossegue com as paralisações nesta terça (03), desta vez nos SACs e postos de atendimento das inspetorias. A pretensão é parar o serviço durante todo o expediente nas cidades de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Eunápolis, Guanambi, Ilhéus, Itabuna, Itamaraju, Itapetinga, Jequié, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Santa Maria da Vitória, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Segundo os organizadores, o movimento dos fazendários é por melhores condições de trabalho, fim do congelamento salarial, convocação de concurso público e abertura de negociação em torno da pauta de reivindicações da categoria. Os servidores da Fazenda afirmam que mesmo sob condições adversas tem feito sua parte, batendo as metas de arrecadação no 2º e 3º trimestres de 2017. Porém, sem reconhecimento deste esforço por parte da Secretaria da Fazenda.

Essa modalidade de protesto se repetirá na região Norte e Metropolitana, nas semanas seguintes, calendário que culminará com uma paralisação geral, que vai acontecer em 26 de outubro, com ato e assembleia no prédio-sede da Secretaria, no Centro Administrativo, em Salvador, informa a liderança sindical.