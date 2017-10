Fazendários paralisam postos de atendimento da SEFAZ em 13 cidades da Bahia

Os fazendários do Estado paralisaram nesta terça-feira (10/09/2017), todos os postos de atendimento nos SACs e nas Inspetorias fazendárias das cidades de Alagoinhas, Cruz das Almas, Feira de Santana, Irecê, Itaberaba, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Senhor do Bonfim, Serrinha e Valença. Nestes locais não está havendo recepção ao público e nem agendamento.

Ontem (09), a categoria paralisou quatros postos fiscais da Secretaria da Fazenda da Diretoria de Administração Tributária na região Norte (DAT Norte): Angelo Calmon (Feira de Santana), Fernando Presídio (BA-PE, em Juazeiro), Heráclito Barreto (BA-AL, em Paulo Afonso) e Francisco Hereda (BA-SE, em Rio Real/Loreto).

O movimento faz parte do calendário de mobilização do mês de outubro e começou nos dias 02 e 03 na Diretoria de Administração Tributária Sul (DAT Sul), que inclui ainda o Oeste, Sudoeste e Extremo Sul do Estado. As mobilizações prosseguem com paralisações na Região Metropolitana e na capital, nos dias 17 e 18, culminando com uma p aralisação geral, que vai acontecer dia 26/10, com ato público e assembleia no Prédio-sede da Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA), no Centro Administrativo, em Salvador.

Os fazendários reivindicam de forma imediata a convocação de concurso público para todos os cargos da Sefaz, mudança na GDF dos técnicos administrativos e unificação do valor do ponto da gratificação do grupo Fisco (Auditores e Agentes de tributos).