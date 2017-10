Fazendários da Bahia paralisam Posto Fiscal na BR-324

Depois de paralisarem atividades em unidades da Secretaria da Fazenda no interior do Estado, os fazendários entram na terceira semana de luta, parando as atividades na capital e na região metropolitana. Nesta terça (17/10/2017), o movimento será no Posto Fiscal Honorato Viana, que fica na BR-324, município de Simões Filho. Os servidores não vão abordar os caminhões, nos dois sentidos da rodovia, para conferência das notas fiscais, como normalmente fazem. Também ficará parado o posto que funciona no aeroporto.

As mobilizações continuam na quarta (18), com paralisação em todos os postos de atendimento nos SACs e nas repartições fazendárias de Salvador. Nestes locais não haverá recepção ao público e nem agendamento.

Estas paralisações fazem parte do calendário de mobilização do mês de outubro e começou nos dias 02 e 03 na Diretoria de Administração Tributária Sul (DAT Sul), que inclui ainda o Oeste, Sudoeste e Extremo Sul do Estado. As ações prosseguiram na semana passada (09 e 10), na DAT Norte, em um total de 13 municípios e culminará com uma paralisação geral, que vai acontecer dia 26/10, com ato público e assembleia no Prédio-sede da Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA), no Centro Administrativo, em Salvador. Na oportunidade a categoria discutirá novo calendário e a criação de um Fundo de Greve.

Os fazendários reivindicam de forma imediata a convocação de concurso público para todos os cargos da Sefaz, mudança na GDF dos técnicos administrativos e unificação do valor do ponto da gratificação do grupo Fisco (Auditores e Agentes de tributos).