Exposição sobre os 120 anos da Guerra de Canudos ocorre no MAC Feira de Santana

Em referência aos 120 anos da guerra de Canudos, acontece no Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira (MAC Feira), nesta quinta-feira (05/10/2017), às 19 horas, o lançamento da Exposição Coletiva do Ateliê Joana Imaginária, resultado da oficina realizada pelo artista Zé Andrade em agosto deste ano na cidade de Itapiciru/BA.

A exposição explora as diversas possibilidades do uso do barro na arte e ficará exposta até o dia 20 de outubro no Museu de Arte Contemporânea.

Zé Andrade se relaciona com o universo em um processo de criação artística visionária e mitológica, em que a terra, a água e o fogo se mesclam, compondo o homem e dando vida, tato e expressão aos diversos protagonistas do Brasil.