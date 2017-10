Ex-jogador Jorge Wagner passa a fazer parte da equipe de radiojornalismo esportiva da Rádio Sociedade de Feira de Santana

O ex-jogador Jorge Wagner é o novo integrante da equipe de esportes da Rádio Sociedade 970 AM, de Feira de Santana, na condição de convidado especial. Ele estreia no próximo domingo (22/10/2017), na transmissão do clássico Bahia x Vitória, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Feirense, revelado pelo Esporte Clube Bahia na década de 90, Jorge Wagner encerrou a vitoriosa carreira como atleta logo depois do Campeonato Baiano deste ano, quando defendeu o Fluminense de Feira. Entre outros títulos, foi bi-campeão brasileiro pelo São Paulo e campeão da Libertadores da América pelo Internacional.

“Será uma satisfação pra mim viver essa experiência, espero agregar com o conhecimento que obtive ao longo do período em que atuei como atleta, mostrando o meu olhar sobre o futebol nessa nova função”, pontuou Jorge Wagner.

Segundo o radialista Miro Nascimento, novo coordenador de Esportes da Rádio Sociedade, a presença de Jorge Wagner na equipe reafirma o projeto de dinamizar e qualificar ainda mais as transmissões e a resenha da emissora, uma das mais tradicionais do Nordeste, com nove copas do mundo no currículo.

“Temos um compromisso histórico com nossos ouvintes. O grupo de profissionais que faz a Rádio Sociedade é extremamente qualificado, experiente e reconhecido e agora passamos a contar com um ex-jogador vitorioso e que sempre se posicionou com equilíbrio e inteligência sobre o mundo do futebol”, destacou Miro.

Jorge Wagner vai estrear nas transmissões da rádio Sociedade de Feira ao lado no narrador Paulo José, do comentarista Elsimar Pondé e dos repórteres Miro Nascimento e Reginaldo Lima. O Plantão Esportivo ficará a cargo de Davi Lima e a assistência técnica com James Nassif e Irineu Santos.