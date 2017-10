Eventos integrados divulgam produção científica desenvolvida na UEFS

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana (PPPG/Uefs) realizará, no período de 23 a 27 de outubro de 2017, 21º. Seminário de Iniciação Científica (SEMIC), com o objetivo de expor e discutir trabalhos realizados por estudantes que participam dos Programas de Iniciação Científica da UEFS.

Tem como finalidade oferecer estrutura para que os estudantes dos diferentes Programas Institucionais de Iniciação Científica possam apresentar trabalhos de pesquisa desenvolvidos durante a experiência nas atividades de IC e interagir com pesquisadores das respectivas áreas de conhecimento. A Iniciação Científica promove a inserção do estudante no domínio dos códigos científicos e tecnológicos, possibilitando a formação de jovens pesquisadores e futuros profissionais conscientes de uma atuação ética e responsável na sociedade.

A participação com apresentação de trabalho é obrigatória para os estudantes de iniciação científica da Uefs que foram bolsistas PIBIC/CNPq, PIBIC/CNPq-AF, PIBITI/CNPq, PIBIC/FAPESB e PROBIC/Uefs durante o período entre Agosto de 2016 a Julho de 2017, assim como para os estudantes do PEVIC/Uefs, também durante o período entre Agosto de 2016 a Setembro de 2017. Os trabalhos serão apresentados em formato oral e de pôster.

O SEMIC faz parte das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNTC), edição 2017, cujo tema é “A Matemática está em tudo!”, que está programada no período de 23 a 25 de outubro, coordenada pela Pró-reitoria de Extensão (PROEX). A escolha baseia-se no fato de que a Olimpíada Internacional de Matemática e o Congresso Internacional de Matemáticos acontecem pela primeira vez no Brasil.

Juntos, eles formam o Biênio da Matemática 2017-2018 e reforçam a SNCT 2017. A SNCT tem o objetivo de aproximar a Ciência e Tecnologia da população, promovendo eventos que congregam centenas de instituições a fim de realizarem atividades de divulgação científica em todo o País. A ideia é criar uma linguagem acessível à população, por meios inovadores que estimulem a curiosidade e motivem a população a discutir as implicações sociais da Ciência, além de aprofundarem seus conhecimentos sobre o tema.