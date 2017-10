Estudantes participam de culminância dos Jogos Estudantis em Feira de Santana    

As finais dos Jogos Estudantis da Rede Pública (JERP) das escolas estaduais situadas no Núcleo Territorial de Educação de Feira de Santana (NTE 19) estão mobilizando a comunidade escolar até esta sexta-feira (06/09/2017). São aproximadamente 1.500 estudantes disputando jogos em diversas modalidades esportivas como futsal, futebol de campo, basquete, voleibol, handebol, baleado, além de xadrez outras competições. As atividades, que acontecem no turno diurno nos Ginásio Municipal e no Colégio Estadual Santo Antônio, fortalecem a prática esportiva no currículo da Educação Básica.

A estudante do 8º ano, Grace Iglesias, 15 anos, do Instituto de Educação Gastão Guimarães, falou da importância do esporte na escola. “Com certeza toda essa mobilização atrai os estudantes para a escola, principalmente por ser algo que todos gostamos. Por causa do voleibol, tenho muito mais disposição para frequentar a escola. E esse evento que integra diversas escolas é muito bacana”, contou.

Já para o estudante do 6º ano, João Paulo Ferraz, 13, do Escola Ernestina Carneiro, o futsal se tornou uma atividade presente na sua formação. “Acho que não podemos ter uma escola sem esporte, por isso minha participação no esporte me ajuda a ser um aluno melhor. Mas é claro que o objetivo é ganhar os jogos aqui na final para representar minha escola”, afirmou.

JERP

Os Jogos Estudantis da Rede Pública (JERP), projeto desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, por meio dos 27 Núcleos Territorias de Educação, tem o objetivo de fortalecer a cultura corporal e as práticas esportivas no currículo da Educação Básica, tendo como princípios a diversidade, a ética, a integração, a socialização, a inclusão, a participação, a cooperação, o regionalismo e a emancipação.