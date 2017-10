Estudantes de Feira de Santana conhecem serviços da rede municipal de saúde

Com o objetivo de integrar estudantes da área de saúde aos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Seção de Capacitação Permanente promoveu, nesta terça-feira, (10/10/2017), mais um encontro com os representantes da SMS. O evento aconteceu no auditório Dr. João Batista de Cerqueira, em Feira de Santana.

Estudantes de enfermagem do Centro de Educação Estudos e Pesquisas (CEEP) puderam conhecer os serviços oferecidos pela SMS, desde a estrutura, a logística e atendimentos da unidade. Para a coordenadora da SCP, Ariella Covas, “promover esse primeiro contato é importante para que os estudantes entendam como funciona a rede municipal de saúde, antes mesmo de ter o contato das práticas acadêmicas nas unidades, preparando-os melhor para quando chegar esse momento”.

Profissionais do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Atenção Básica e da Divisão de Enfermagem tiraram dúvidas e esclareceram sobre algumas curiosidades.

A coordenadora do Núcleo de Educação do SAMU, Fabrícia Pinto, aproveitou o momento para ressaltar a importância de combater os trotes que são feitos ao órgão. “Infelizmente, o grande número de trotes acaba atrapalhando o nosso trabalho de salvar vidas. A gente pede que vocês nos ajudem sendo multiplicadores dessa informação para vizinhos, colegas, crianças, com o objetivo de conscientizá-los”, afirma.

Outro assunto abordado foi a diferença dos serviços oferecidos pelas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família. “Hoje Feira de Santana é atendida pelos dois modelos, a diferença está que a USF tem uma equipe multidisciplinar com enfermeiro, técnico de enfermagem, médico-clínico geral, e a equipe do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) que possui: nutricionista, educador físico, dentista, fisioterapeuta e psicólogo. Já a UBS possui área de abrangência maior e oferece atendimento com especialistas, como ginecologista, dentista e pediatra”, ressalta a coordenadora da Divisão de Enfermagem, Ana Cristina Franqueira.

A enfermeira técnica em Saúde da Mulher, Alessandra Magalhães, explicou sobre os serviços oferecidos para a mulher, através da Atenção Básica, esclarecendo o papel das enfermeiras referências como apoiadoras das unidades.