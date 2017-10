Estudantes da rede estadual de Feira de Santana abordam evolução tecnológica em desfile cultural

Estudantes do Colégio Estadual Menino Jesus de Praga, em Feira de Santana, no Centro Norte do Estado, realizaram, nesta sexta-feira (29/09/2017), o II Desfile Cultural “A Tecnologia em foco”. Com apresentações artísticas, culturais e teatrais, eles levaram para as ruas do bairro Sobradinho suas criações, com o objetivo de mostrar um pouco da evolução tecnológica do século XVIII até os dias atuais e utilizaram como exemplos, os brinquedos, o automóvel e as comunicações. Até uma réplica de um foguete foi feita para mostrar a evolução espacial.

A caminhada cultural é a culminância da Feira de Ciências da unidade escolar, realizada no âmbito do Projeto Ciência na Escola, da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. “Todo material produzido é fruto da pesquisa que eles fizeram em sala de aula e extraclasse. Depois que começamos a trabalhar com o lúdico, buscando o conhecimento através da leitura, das artes, da capacidade de criar, levando em consideração a criatividade dos nossos alunos, o desempenho deles tem sido formidável. Estão superdedicados e atuantes. Temos a aprovação dos pais e da comunidade e isto tem nos mostrado caminhos diversos a seguir”, explica a diretora Ednalva Ramos.

O estudante Matheus Morais, 17, 3º ano, participou da equipe que apresentou a revolução espacial e construiu a réplica de um foguete. “Foi muito bom participar deste projeto e ter contato com a tecnologia. Eventos como este deixam a gente mais estimulado e mais perto da escola. O momento mais legal foi na hora do lançamento do foguete. A comunidade que estava acompanhando o desfile ficou surpresa e nos aplaudiu”, conta.

A mãe de Matheus, a dona de casa Jaqueline Santos, acompanhou o desfile e aprovou a iniciativa do colégio. “O colégio está de parabéns. É um evento muito bonito e incentiva nossos filhos a pesquisar mais, a se interessarem pelos estudos e pela escola. Sempre que posso, eu participo desses eventos, porque acho importante colaborar com a vida escolar do meu filho”, relata.

Para falar sobre o trânsito, a equipe de Kelly Cerqueira, 16, estudante do 2º ano, que durante a caminhada foi a porta bandeira, apresentou cartazes e placas de sinalização. “Recebi a missão de ser a porta bandeira, mas faço parte da equipe que pesquisou sobre a evolução no trânsito. Abordamos sobre limites de velocidade, sinalizações, respeito ao pedestre, leis de trânsito e o perigo de dirigir embriagado ou falar ao telefone. Foi muito boa esta iniciativa. Todos estão de parabéns, fizemos um ótimo trabalho”, comemora Kelly.