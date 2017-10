Espetáculo teatral sobre universo dos jogos eletrônicos faz temporada na Caixa Cultural Salvador

Celebrando o mês das crianças, a CAIXA Cultural Salvador apresenta uma curta temporada do espetáculo Victor James – o menino que virou robô de videogame, uma peça que une teatro, mímica e humor. As apresentações ocorreram de 12 a 15 de outubro de 2017 (quinta-feira a domingo) e acontecem também nos dias 21 e 22 do mesmo mês (sábado e domingo), sempre às 15 horas. Os ingressos serão vendidos a partir das 9 horas do primeiro dia de apresentação. As vendas acontecem na bilheteria da própria CAIXA Cultural Salvador, na Rua Carlos Gomes, 57, Centro.

Referência na linguagem da mímica, o grupo Etc e Tal tem no seu repertório diversos espetáculos para adultos e para crianças. Victor James atende a todas as idades e já percorreu o Brasil em diversos festivais teatrais. Também passou pela Europa, onde participou do Festival de Teatro Infantil da Dinamarca, tendo sido o primeiro espetáculo brasileiro a estar nesse consolidado encontro internacional.

O espetáculo é uma divertida e inusitada mistura de linguagens teatrais, que reúne narração, mímica e desenhos projetados. Com o efeito ilusório da mímica, os atores chegam ao imaginário do público através de diferentes personagens e formas geométricas, que se constroem no espaço. A trilha sonora é composta em harmonia com a movimentação dos atores e os figurinos são ilustrados diretamente em seus corpos.

O enredo se constrói a partir de um garoto que passa seus dias em frente a um jogo de vídeo game, negando café, almoço, jantar, banho e estudo. Sonhando com as sensações de ter os poderes dos personagens do game, Victor finalmente se transforma em um dos seus bonecos, passando a viver experiências nada agradáveis dentro da prisão que é uma tela de computador. Sentindo na própria pele o que seus bonecos virtuais sentem, ele passa a descobrir seus limites.

Sobre o Etc e Tal

Formado pelo trio de cômicos Alvaro Assad, Marcio Moura e Melissa Teles-Lôbo, a companhia carioca de repertório fundada em 1993 desenvolve sua pesquisa artística calcada na tríade Teatro-Mímica-Humor. Compõem o seu repertório permanente os espetáculos Fulano e Sicrano (adulto), Victor James (infantil), O Macaco e a Boneca de Piche (infantil), No buraco (adulto), ¿Branca de Neve? (infantil), Draguinho (infantil), O Maior Menor Espetáculo da Terra (infantil)e o mais recente João o Alfaiate – Um herói inusitado (infantil).

Em 24 anos de história, o grupo realizou cerca de 2.500 apresentações de seus espetáculos de repertório, sendo assistido por mais de 500 mil espectadores. Seus atores participaram de turnês e mostras de Teatro Internacionais (Alemanha, Dinamarca, França, Portugal, Argentina e Paraguai), além de nacionais, arrematando inúmeros prêmios e gargalhadas.

Agenda

Período: de 12 a 15 de outubro e nos dias 21 e 22 de outubro

Horário: às 15 horas. No dia 21 de outubro será realizada sessão extra, às 17 horas.

Local: CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57, Centro)

Bilheteria: os ingressos serão vendidos a partir das 9 horas do primeiro dia de apresentação.

Classificação indicativa: livre

Conveniência: estacionamento gratuito ao lado, aos sábados e domingos.