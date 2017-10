Espetáculo ‘De Um Tudo’ encerra temporada no Teatro Módulo, em Salvador

O espetáculo ‘De Um Tudo’ encerra temporada no Teatro Módulo, neste mês de outubro, com apresentações em todas as sextas, às 20 horas. Com direção de Fernando Guerreiro, a montagem discute a baianidade para além dos rótulos e propõe uma reflexão sobre a linguagem e os costumes do baiano. Os ingressos estão à venda no www.compreingressos.com ou na bilheteria do teatro (Av. Prof. Magalhães Neto, 1177, Pituba).

Com um humor crítico, o espetáculo mergulha na construção da identidade baiana, revelando cenas do cotidiano, personagens, imagens e linguagem do nosso povo. “De forma despretensiosa, como uma ‘conversa na mesa de um bar’, discutimos questões identitárias importantes nas quais o público poderá se identificar, refletir e também acrescentar novas histórias, participar. É um espetáculo vivo”, conta Fernando Guerreiro, diretor do espetáculo.

Agenda

Quando: 06,13, 20 e 27 de outubro de 2017, às 20 horas

Local: Teatro Módulo (Av. Prof. Magalhães Neto, 1177, Pituba)

Classificação: 14 anos