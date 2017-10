Espaços e museus da SecultBA oferecem programação especial na Semana da Criança

Atividades para animar os pequeninos e unir as famílias com a cultura, música e arte vão movimentar o feriadão nesta Semana da Criança nos museus e espaços culturais da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA). Projetos com linguagens lúdicas e dinâmicas, tendo como alvo a diversão e o entretenimento nas diversas áreas. As atividades de quinta-feira (12/10/2017) a domingo (15) acontecem em diversos espaços de Salvador, Feira de Santana e Alagoinhas.

Entre os destaques, os festivais Xistinho e Cinquentinha – Tem Criança no TCA, com apresentações de música e teatro, e ainda exposições como Lugar de Criança é no Museu, do MAB, que continua em cartaz.

Agenda

Espaço Xisto Bahia – Salvador

Festa do Xistinho

Data e horário: 12 de outubro, às 9 horas

Café da Manhã aberto ao Público

Data e horário: 12 de outubro, às 9 horas

Oficina Brincando de Circo – Núcleo Circo Único

Data e horário: 12 de outubro, às 10 horas

Fingerboard In Concert

Data e horário: 12 de outubro, às 14 horas

Apresentação A Dança do Passinho: Grupo Alagados Passinhos, ministrado por Carlos da Luz

Data e horário: 12 de outubro, às 15 horas

Grupo VilaVox – Espetáculo ‘Passaredo, Passarinholas’

Local: Espaço Xisto Bahia

Datas e horário: 12, 14 e 15 de outubro às 11 horas

Espaço Cultural Alagados – Salvador

Fingerboard in Concert (oficina de Skate de dedo)

Sinopse: Evento de skate de dedo com workshop, campeonato de melhor manobra e show de Fingerboard Rap. As atividades visam interação social do público com a prática.

Dia: 14 de outubro, às 14 horas

Museu da Arte na Bahia – Salvador

Lugar de Criança é no Museu

Sobre o evento: Exposição do cartunista e designer Nildão

Dias e horários: terça a sexta, das 13 às 19 horas; sábado, domingos (alternados) e feriados das 14 às 18 horas

Museu Udo Knoff

Exposição – ‘Os Meninos do Pelô não apenas sabem tocar tambor: também apreciam música, literatura e obras de arte’

Dias e horários: terça a sábado, das 13 às 17 horas

Roda de Capoeira e Samba de Roda

Sobre o evento: Roda com o Grupo de Capoeira Infantil da Associação de Capoeira Angola Mestre Pelé das Bomba, Grupo de Percussão Mãos no Couro com Professor Dainho Xequerê e participação de outros mestres de Capoeira.

Data e horário: 14 de outubro, às 14 horas

Teatro Castros Alves – Salvador

Cinquentinha – Tem Criança no Tca!

Osbacuri (OSBA) + Pílulas Dançadas (BTCA)

Data: 12 de outubro (quinta-feira), das 15 às 17 horas

Esplanada da Concha Acústica do TCA

Cine Concerto (OSBA)

Data: 12 de outubro (quinta-feira), às 19 horas

Concha Acústica do TCA

O Circo de Só Ler

Data: 15 de outubro (domingo), às 17 horas

Sala Principal do TCA

Centro de Cultura Amélio Amorim – Feira de Santana

Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana

Sinopse: Mostras competitivas de grupos e instituições de todo o Brasil que encenam espetáculos com temas voltados para a infância e a juventude.

Realização: até 12 de outubro

Entrada: Livre

Classificação: Livre

Local: Sala Principal

Centro de Cultura de Alagoinhas

Oficina de Teatro para Crianças | Roda de Brincadeiras Antigas | Espetáculo Desmanchando o Conto

Data e Horário: 12 de outubro, a partir das 14 horas

Classificação: Livre

Local: Sala Principal.