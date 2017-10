Espaços Culturais da Secult Bahia celebram mês da criança

Traquinagens, brincadeiras, diversão e arte foram os elementos utilizados para criar a programação de outubro dos espaços culturais da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA). Voltada especialmente para as crianças, estão previstos festivais, atividades de música, dança e teatro, além de oficinas, tudo pensado para estimular a fruição artística e o senso de pertencimento cultural nas crianças.

Em Salvador, o Espaço Xisto Bahia promove a sexta edição do Festival Xistinho. A abertura acontece na próxima segunda-feira (02/10/2017) e se estende até o dia 12, quando acontecem atividades diversas atividades formativas. O Xistinho é um projeto já consolidado no calendário da cidade, que sempre contempla atividades de teatro, música, dança, além de oficinas que dialogam entre diversos campos artísticos para a primeira e segunda infâncias. A programação completa do festival está disponível no site da SecultBA.

O Centro Cultural Plataforma recebe o Erê Omô – Festival da Infância nos dias 17 e 18. O festival, cujo nome, em iorubá, significa brincadeira de criança, vem para preencher uma lacuna de ações voltadas para a infância no Subúrbio de Salvador. Em sua proposta, são realizadas atividades lúdicas, jogos e animações.

No bairro do Uruguai, o Espaço Cultural Alagados recebe atividades diversas voltadas para a formação e fruição infantil. No dia 18, às 15h, acontece uma oficina de Contação de Histórias para as crianças da comunidade. Já no dia 25, às 18h, o grupo Semente do Amanhã apresenta uma mostra de dança afro, enquanto que no dia 28, às 16h, a banda MS Evolução promove um show infantil especial. O Terça Cultural, projeto que já é tradicional da casa, promove uma mostra pensada pelas e para as crianças no dia 31, às 15h.

A peça teatral Larissa e seus amigos mágicos abre a programação infantil do Cine Teatro Solar Boa Vista, nos dias 04 e 10, às 08h. O texto conta a história de uma menina que brincava e se divertia com outras crianças até ser hipnotizada pela tecnologia. Mais adiante, nos dias 21 e 28, às 08h e às 14h, o projeto Solar da Infância pretende fortalecer o senso de cidadania, autoestima e pertencimento das novas gerações. Ainda no dia 28, a partir das 14h, acontece o musical infantil A Grande Festa, com paródias de diversos personagens animados.

O Centro de Cultura Amélio Amorim é palco mais uma vez do Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (FENATIFS). Em sua décima edição, o projeto acontece de 06 a 12 de outubro, com mostras competitivas de grupos e instituições de todo o Brasil que encenam espetáculos com temas voltados para a infância e a juventude.

Atividades formativas e apresentações teatrais são destaques da programação especial do Centro de Cultura de Alagoinhas. Nos dias 10 e 11, às 9h e às 14h, o espetáculo infantil A Formiga e Cigarra retrata a clássica história de uma Cigarra que não se leva a sério, que zombava de sua amiga Formiga, por ela trabalhar em busca de seu sustento. Tudo era muito bom até a chegada do inverno. Já no dia 12, a partir das 14h, acontece a Oficina de Teatro para Crianças, a Roda de Brincadeiras Antigas e a apresentação do espetáculo Desmanchando o Conto.

Em Santo Amaro, o Teatro Dona Canô recebe nos dias 05 e 06, às 11h, 14h e 16h, o espetáculo teatral Baú de Histórias. Formado por quatro contos da literatura infantil de matrizes africana, europeia e indígena, que são contados e representados para fazer o público pensar, sentir e se identificar com outros homens de tempos e lugares diversos.

Espaços Culturais da SecultBA – A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia mantém 17 espaços culturais em diversos territórios de identidade baianos, geridos pela Diretoria de Espaços Culturais (DEC), setor vinculado à Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura (Sudecult). Destes, cinco encontram-se em Salvador – Cine Teatro Solar Boa Vista, Espaço Xisto Bahia, Casa da Música de Itapuã, Centro Cultural Plataforma e Espaço Cultural Alagados – e 12 nos municípios de Alagoinhas, Feira de Santana, Guanambi, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Mutuípe, Porto Seguro, Santo Amaro, Valença e Vitória da Conquista. Para mais informações, acesse: www.espacosculturais.wordpress.com.