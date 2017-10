Escola da rede municipal de Feira de Santana aproveita Semana da Criança para orientar sobre o Bolsa Família

Além de muita brincadeira e palhaçada, a garotada que estuda na Escola Municipal Dr. Rubens Carvalho, no bairro Pampalona, localizado em Feira de Santana, tem um motivo a mais para comemorar o Dia das Crianças. Através de parceria com a direção da unidade escolar, o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Pampalona está levando o serviço do Bolsa Móvel, para garantir o direito de acesso ao programa Bolsa Família para quem se enquadrar no perfil do benefício social.

As orientações estão sendo feitas aos alunos e principalmente responsáveis por eles, visando incluir novos beneficiários no programa social. Enquanto as crianças brincam no pula-pula e se divertem com a palhaçada do palhaço Tom, as assistentes sociais do CRAS não estão para brincadeira, orientando e cadastrando mães para receber o auxílio.

A coordenadora do CRAS Pampalona, Edmeia Oliveira de Souza, orienta as mães a se dirigirem à unidade escolar, nesta terça-feira (10/10/2017), para serem cadastradas no Bolsa Família ou tirarem dúvidas a respeito do programa, além de atualização cadastral.

A programação desenvolvida pela direção da escola foi iniciada nesta segunda-feira, 9, e prossegue até a próxima quarta-feira, 11, véspera do feriado nacional.

A vice-diretora Vanessa Silva explica que a escola possui 540 alunos matriculados. Ela informa que nesta segunda-feira, 9, a diversão foi direcionada aos alunos da educação infantil, inclusive com distribuição de algodão doce. Já nesta terça-feira, 10, além da brincadeira na cama elástica, também a promoção de gincana cultural. E na quarta-feira, 11, as atividades serão encerradas com dia de artes, pintura de rostos e alguns alunos irão para a quadra de esporte do Sítio Novo participar de recreação.