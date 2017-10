Encontro nacional de motos ocorre em Feira de Santana; evento conta com 4 dias de shows e envolve 30 bandas de rock

Denominado ‘Mega Feira 2017’, encontro nacional de motos ocorre entre os dias 1º e 5 de novembro de 2017, no Parque de Exposições João Martins da Silva, em Feira de Santana.

Os organizadores do ‘Mega Feira 2017’ explicam que foram projetados diferentes espaços para o evento, a exemplo da arena de esportes radicais, palco para shows, espaço para crianças, longe bar, e destinadas áreas para caminhões de alimento (food truck), quiosques e camping, além de parque com roda-gigante.

Shows

Na programação do ‘Mega Feira’ consta que entre os dias 1ª e 4 de novembro (de quarta-feira à sábado), 30 bandas de rock apresentam shows no Parque de Exposições João Martins da Silva. Os shows são resultado da parceria com o November´s in Rock.

Público

Segundo os organizadores, durante os cinco dias são esperados cerca de 35 mil visitantes. 142 grupos de motos, de diferentes regiões do país, confirmaram presença no ‘Mega Feira’.

Histórico

Tradicionalmente realizado na Praça do Fórum, em Feira de Santana, o encontro de motos é resultado do trabalho desenvolvido pela Associação de Motociclistas de Feira de Santana – AMO FEIRA.

*Confira programação acessando o site: megafeira2017.com.br