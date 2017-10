Emenda da senadora Lídice da Mata garante intervenções para infraestrutura turística de Ilhéus

A Secretaria de Turismo de Ilhéus vai investir R$ 900 mil em infraestrutura turística. Os recursos, que são oriundos de emenda parlamentar da senadora Lídice da Mata (PSB-BA), foram destravados pela atual gestão do município.

De acordo com o titular da pasta, Roberto Lobão, o Projeto Executivo junto com o memorial descritivo, já foram entregues e pré-aprovados pela Caixa Econômica Federal. “Nos próximos 20 dias, a Caixa irá ao município para realizar a visita técnica, quando então liberará a obra para ser licitada. A licitação correrá pela Secretaria do Turismo do Estado, uma vez que o recurso tramitou por lá e não diretamente ao município”, explica.

A previsão é que a Ordem de Serviço para a execução da obra seja assinada ainda este ano.